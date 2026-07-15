Quando le temperature raggiungono i 38-40 gradi, con minime notturne sopra i 20, il caldo estremo si trasforma in un elemento da monitorare attentamente durante l'allenamento. Le condizioni climatiche richiedono modifiche al piano di lavoro per evitare rischi per la salute. È fondamentale adattare le sessioni di corsa, considerando le alte temperature e l'umidità, per prevenire sforzi eccessivi e possibili complicazioni legate al calore.

Quando le previsioni segnano 38-40 gradi, con minime notturne che non scendono sotto i 20, il termometro diventa una variabile di allenamento a tutti gli effetti, da osservare e sulla quale adattare il piano di lavoro. La domanda nei giorni più caldi non è più a che ora uscire, ma se uscire abbia senso. Il caldo estremo non si limita a rallentare la corsa: cambia il modo in cui il corpo gestisce lo sforzo, ed è proprio questa differenza, spesso sottovalutata, a trasformare un allenamento qualunque in un problema serio. Il meccanismo di raffreddamento principale durante lo sforzo è l'evaporazione del sudore. Quando l'umidità è alta, il sudore fatica a evaporare, e il raffreddamento si inceppa: un 28 gradi molto umido, di fatto, si comporta come un 34 gradi secco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Correre col caldo estremo: come allenarsi e gareggiare senza rischi

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