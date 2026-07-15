Cooperazione Ue e Usa | sicurezza dei Paesi africani al centro di AfricaShield 2026 a Tunisi
L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno avviato il workshop AfricaShield 2026, un’iniziativa di cooperazione con la Tunisia e altri Paesi africani per rafforzare la sicurezza regionale. L’evento si è svolto a Tunisi e si concentra sulla collaborazione tra le parti per migliorare la stabilità e la protezione dei territori. La cooperazione mira a sviluppare strategie condivise e a rafforzare le capacità delle forze di sicurezza locali.
Rafforzamento della Sicurezza in Tunisia: AfricaShield 2026. TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno avviato un’importante iniziativa di cooperazione con la Tunisia e altri Paesi africani nel settore della sicurezza, attraverso il workshop AfricaShield 2026. Questo evento ha avuto luogo oggi a Tunisi, come riportato sulla pagina ufficiale dell’Unione Europea in Tunisia. L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni governative tunisine, partner internazionali e delegazioni di 13 nazioni africane, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento e lo scambio di esperienze nel campo della sicurezza. L’iniziativa AfricaShield 2026 mira a rafforzare le capacità di prevenzione e risposta alle sfide contemporanee in materia di sicurezza, in un contesto globale sempre più complesso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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