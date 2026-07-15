Durante controlli straordinari nel quartiere orientale, i Carabinieri hanno denunciato sei persone e sequestrato un locale. Sono state effettuate verifiche in ristoranti e pescheria, con l’obiettivo di controllare il rispetto delle normative. Nessun dettaglio sui nomi delle attività o delle persone coinvolte. Le operazioni fanno parte di un servizio di contrasto alle irregolarità sul territorio.

Poggioreale, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, verifiche nei ristoranti e pescheria sequestrata. Servizio ad alto impatto nel quartiere orientale. Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale nelle strade dell’area est del capoluogo partenopeo. Nel corso dell’operazione sono state identificate 71 persone e controllati 36 veicoli. I militari hanno inoltre elevato 12 contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri Napoli. Sei persone denunciate. Complessivamente sono state denunciate sei persone. Un uomo è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità durante un controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli a Poggioreale: sei denunce e locale sequestrato

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