A maggio, il debito delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto i 3.181 miliardi di euro, con un incremento di 26,6 miliardi rispetto ad aprile. È il valore più alto mai registrato per il debito pubblico nel mese di maggio. I dati sono pubblicati da Bankitalia e riflettono un aumento rispetto al mese precedente. La crescita si inserisce in una serie di aumenti mensili del debito pubblico.

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Lo scorso maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 26,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.181,1 miliardi. Lo comunica la Banca d'Italia nel documento 'Finanza pubblica: fabbisogno e debito'. Ad aprile si era registrata un lieve limatura a 3.155 miliardi, dopo il recordo storico di marzo a quota 3.158,8 miliardi di euro. L'incremento riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (13,4 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (9,5 miliardi, a 51,9), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (3,6 miliardi). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conti pubblici: Bankitalia, a maggio nuovo record debito a 3.181 mld (+26,6 mld)

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