Antonio Conte ha affermato che nel calcio moderno non ha più senso parlare di moduli, poiché le squadre attaccano e difendono in modo collettivo, con sei giocatori coinvolti in entrambe le fasi. La sua opinione è stata espressa in un’intervista a una testata sportiva, dove ha sottolineato un cambiamento nel modo di interpretare il gioco.

Conte, il calcio andrebbe letto e raccontato in maniera diversa. Antonio Conte parla di calcio alla Gazzetta dello Sport, intervistato da G. B. Olivero. Spiega perché è il Mondiale del blocco basso. Soprattutto, spiega perché non ha più senso (se mai lo ha avuto) parlare di moduli nel calcio. “La pressione alta ci sarà, ma non di continuo. Al Mondiale, forse per il caldo, ne abbiamo vista poca. In campionato o nelle coppe ce n’è di più. Per essere davvero efficace, va fatta uomo su uomo, altrimenti il rischio di essere superati è troppo alto. Puoi abbassarti, difenderti e poi risalire con le pressioni”. Sui moduli: “L’atteggiamento di una squadra ormai è determinato dal numero di giocatori con cui attacca e con cui viene attaccata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e il linguaggio calcistico arretrato: “Non ha più senso parlare di moduli: si attacca in sei, si difende in sei”

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