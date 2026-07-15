Antonio Conte aveva previsto un ruolo decisivo per Lautaro Martinez, sottolineando la sua personalità e il carisma che influenzano le partite. La relazione tra l’allenatore e l’attaccante ha attraversato momenti positivi e alcuni difficili, senza però alterare la loro collaborazione. Ora si torna a discutere di questa coppia, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Antonio Conte e Lautaro Martinez, un rapporto che ha avuto molti alti ma anche un paio di bassi non di poco conto. Si torna a parlare di loro due per le belle parole spese dall'ex allenatore del Napoli, oggi tra i candidati alla panchina azzurra, sul capitano dell'Inter e autore del gol decisivo contro l'Inghilterra in semifinale: "La sua crescita continua. E poi la personalità e il carisma. C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza: la sua presenza sposta tanto. L’azione di Lautaro nel terzo gol dell’Argentina all’Egitto è passata un po’ inosservata, ma è pazzesca: ha risalito il campo, ha difeso la palla, ha lasciato a Enzo Fernandez il tempo di arrivare e ha fatto un cross perfetto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Conte aveva predetto un Lautaro decisivo: "Personalità e carisma, la sua presenza sposta tanto"

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JUVENTUD KENNEDY VS CD LAUTARO. RECOPA SEGUNDA FADE IDA - HONOR

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