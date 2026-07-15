Con Solo per un attimo i Vie Senza Nome trasformano la nostalgia in musica

Da atomheartmagazine.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Vie Senza Nome hanno pubblicato il brano “Solo per un attimo”. Il pezzo trasmette un senso di nostalgia, evocando ricordi, profumi, volti e luoghi che sembravano scomparsi nel tempo. La canzone si inserisce in un percorso musicale volto a trasformare emozioni di passato in musica. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli del progetto o sulle ispirazioni specifiche dietro il brano.

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Ci sono ricordi che senza avvisare si affacciano alla memoria, spalancano una finestra rimasta chiusa troppo tempo e riportano nell’aria profumi, volti, luoghi, sensazioni che credevamo ormai lontani. “Solo per un attimo”, l’ultimo brano dei Vie Senza Nome, pubblicato da Red Owl Records Visory Records e distribuito da Believe Music Italia, nasce proprio in quel momento fragile e luminoso in cui il passato dirompe nel presente. Il brano porta la firma di Daniel Spadoni, autore di testo, musica e arrangiamenti. Il brano è una riflessione intensa sulla potenza della memoria e sulla capacità dei ricordi di riaccendere frammenti di vita vissuta. Il testo celebra la nostalgia, non la demonizza: invita a viverla con misura, come un passaggio momentaneo, un respiro breve, una scintilla capace di scaldare anziché intristire. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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