FIRENZE – Il ‘fatto in casa’ consuma meno energia, gli ingredienti poveri rispondono ad un principio di rinnovabilità ambientale e i prodotti locali e stagionali hanno alta sostenibilità. E poi ci sono indicazioni pratiche da seguire per i ristoranti che vogliono adottare un menù sostenibile. Ed ancora, c’è l’applicazione della metodologia Emergy che permette di calcolare quanta energia è contenuta in un piatto o richiesta nella preparazione: un set di informazioni che apre prospettive nuove per lo sviluppo di ristorazione e turismo sostenibile, valorizzandoli con l’utilizzo di metriche scientifiche intuitive. Sono i primi risultati che emergono dalla fase due del progetto Il Sole nel Piatto, avviato nel 2025 e proseguito nei mesi scorsi coinvolgendo diciassette ristoranti di Siena e provincia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Con ‘Il sole nel piatto’ ricette classificate secondo il livello di sostenibilità

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Dimagrire senza seguire una dieta è possibile

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