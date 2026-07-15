Comunicato Stampa | Quarta commissione esprime parere positivo sull' Assestamento del bilancio 2026- 28

Notizia in breve

La quarta commissione ha espresso un parere favorevole sull’assestamento di bilancio 2026-28. La decisione riguarda le modifiche finanziarie proposte per il triennio, senza dettagli sui contenuti specifici. Il comunicato è firmato dal Consiglio regionale del Veneto. Il presidente ha commentato in un’intervista che, se il centrodestra avesse gestito una situazione simile a quella di Zingaretti, sarebbe stato criticato. Per la prima volta, le Consulte studentesche partecipano ai lavori del Comitato di alto livello.