Comunicato Stampa | Quarta commissione esprime parere positivo sull' Assestamento del bilancio 2026- 28
La quarta commissione ha espresso un parere favorevole sull’assestamento di bilancio 2026-28. La decisione riguarda le modifiche finanziarie proposte per il triennio, senza dettagli sui contenuti specifici. Il comunicato è firmato dal Consiglio regionale del Veneto. Il presidente ha commentato in un’intervista che, se il centrodestra avesse gestito una situazione simile a quella di Zingaretti, sarebbe stato criticato. Per la prima volta, le Consulte studentesche partecipano ai lavori del Comitato di alto livello.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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