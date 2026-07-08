Comunicato Stampa | Sesta commissione parere positivo al progetto di legge sull' assestamento del bilancio regionale

Notizia in breve

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato con voto favorevole il progetto di legge sull'assestamento del bilancio regionale. La seduta si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di membri di diversi schieramenti politici. La decisione è stata presa a maggioranza, senza opposizioni espresse. La commissione ha valutato il documento durante la riunione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto di legge.