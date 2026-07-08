Comunicato Stampa | Sesta commissione parere positivo al progetto di legge sull' assestamento del bilancio regionale
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato con voto favorevole il progetto di legge sull'assestamento del bilancio regionale. La seduta si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di membri di diversi schieramenti politici. La decisione è stata presa a maggioranza, senza opposizioni espresse. La commissione ha valutato il documento durante la riunione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto di legge.
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha espresso a maggioranza parere positivo sul progetto di legge n. 93, di iniziativa della Giunta, relativo all'assestamento del bilancio di previsione 2026-28 della Regione, già incardinato e illustrato in dettaglio nella Prima commissione consiliare, che può così continuare l'iter istruttorio. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Google's NEW Smart Glasses Are Finally Here
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: Sesta commissione, ok a progetto di legge su valorizzazione veicoli d'interesse storicoLa Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato, a maggioranza e senza voti contrari, un progetto di legge dedicato alla...
Comunicato Stampa: Prima commissione, presentato l'assestamento del bilancio di previsione 2026-28Oggi nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto è stato presentato l’assestamento del bilancio di previsione 2026-28.
Temi più discussi: Comunicato Stampa: Sesta commissione, ok a progetto di legge su valorizzazione veicoli d’interesse storico; Martedì 14 luglio 2026 alle ore 9.00 si riunisce la Sesta Commissione Consiliare; Comunicato Stampa: Sesta commissione, ok a progetto di legge su valorizzazione veicoli d’interesse storico; Garantire equità e sicurezza: un dazio doganale di 3 euro sui pacchi di valore modesto.
Comunicato stampa: dimissioni di Barbara Floridia da Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai Oggi ho consegnato ai Presidenti del Senato e della Camera le mie dimissioni da Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza R facebook
Comunicato Stampa: Sesta commissione, turismo: audizioni delle OGD/DMO venete su struttura organizzativa e governanceLa Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), ... iltempo.it
Comunicato Stampa: Sesta commissione, ok a progetto di legge su valorizzazione veicoli d’interesse storico(Arv) Venezia, 1 luglio 2026 La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Fr ... lagazzettadelmezzogiorno.it