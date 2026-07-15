Competenze non cognitive Valditara | Approvati 443 progetti coinvolte 1.169 scuole nella sperimentazione Piano formazione docenti
Sono 1.169 le scuole coinvolte nella sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive, con 443 progetti approvati. Questa iniziativa fa parte di un piano di formazione per i docenti, annunciato dal ministro dell'Istruzione e del Merito. La sperimentazione riguarda le scuole di tutta Italia e rappresenta una delle azioni previste dalla legge in corso di attuazione. La notizia è stata comunicata durante un intervento in Parlamento, rispondendo a un'interrogazione della maggioranza.
La sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive coinvolgerà complessivamente 1.169 istituzioni scolastiche. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo alla Camera a un'interrogazione della maggioranza dedicata allo stato di attuazione della legge n. 22 del 2025, che ha introdotto lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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