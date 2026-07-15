Competenze non cognitive Valditara | Approvati 443 progetti coinvolte 1.169 scuole nella sperimentazione Piano formazione docenti

Da orizzontescuola.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono 1.169 le scuole coinvolte nella sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive, con 443 progetti approvati. Questa iniziativa fa parte di un piano di formazione per i docenti, annunciato dal ministro dell'Istruzione e del Merito. La sperimentazione riguarda le scuole di tutta Italia e rappresenta una delle azioni previste dalla legge in corso di attuazione. La notizia è stata comunicata durante un intervento in Parlamento, rispondendo a un'interrogazione della maggioranza.

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La sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive coinvolgerà complessivamente 1.169 istituzioni scolastiche. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo alla Camera a un'interrogazione della maggioranza dedicata allo stato di attuazione della legge n. 22 del 2025, che ha introdotto lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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