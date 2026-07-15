Al TAV Fano si sono disputati i campionati italiani di Compak Sporting, con 179 concorrenti e 18 squadre partecipanti. Durante il weekend del 11 e 12 luglio sono stati assegnati gli scudetti 2026 del Campionato Italiano Club Cup. I titoli sono stati vinti da Battisti e Chiovoloni, che si sono aggiudicati i titoli di campione italiano. La competizione ha coinvolto atleti di diverse regioni e società sportive.

Al TAV Fano assegnati gli Scudetti 2026 del Campionato Italiano Club Cup: 179 specialisti in gara e 18 squadre societarie nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio. Il TAV Fano ha ospitato nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio il Campionato Italiano Club Cup 2026 di Compak Sporting, appuntamento che ha assegnato gli Scudetti Tricolori della stagione. Sulle pedane marchigiane si sono sfidati complessivamente 179 specialisti provenienti da tutta Italia, insieme a 18 squadre societarie. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Compak Sporting, Battisti e Chiovoloni tricolori al Campionato Italiano Club Cup

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