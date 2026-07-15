Commovente e divertente | ecco perché Messaggi per Isabelle è la nuova rom-com Netflix da vedere subito

Una scena mostra una donna che riceve un messaggio sul telefono, con il volto che si illumina di sorpresa e tenerezza. La scena si svolge in un appartamento luminoso, tra libri e piante verdi, mentre sullo sfondo si sente una musica dolce. La protagonista legge il messaggio e sorride, creando un momento di intimità e calore. La scena dura pochi secondi, ma trasmette immediatamente un senso di connessione e speranza.

Facciamo un gioco. Se vi chiedessi qual è il segreto più nascosto dietro una commedia romantica, mi rispondereste: l’amore, la perdita o la memoria? Pensateci bene. Perché c’è un film, arrivato su Netflix con il titolo Messaggi per Isabelle, che parte da una storia vera e scioccante e finisce per svelare qualcosa che non ci si aspetta. Ma cosa nasconde davvero questo romance apparentemente leggero e dolce? Sorelle, assenze e l’arte della leggerezza pesante. Sì, perché all’apparenza tutto inizia come spesso accade nei film “di zucchero”: Jill sogna la pasticceria a San Francisco, Wes vende case ma negli affetti è come una nave senza porto. Eppure, fin dalle prime scene si capisce che quello di Jill non è solo il tipico vagabondare new adult tra appuntamenti falliti e chef prepotenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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