come il real madrid ha generato 138 milioni di euro senza sacrificare le sue stelle

Il Real Madrid ha registrato un ricavo di 138 milioni di euro, mantenendo le proprie stelle senza effettuare sacrifici sul mercato. La cifra si riferisce ai guadagni generati senza vendite o acquisti di giocatori di rilievo, secondo i dati pubblicati. La società ha continuato a operare nel rispetto delle proprie politiche finanziarie, senza modificare la rosa dei calciatori di prima squadra. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, senza che siano stati annunciati cambiamenti o nuove strategie di mercato.

2026-07-15 16:36:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Real Madrid continua a dimostrare come il talento del settore giovanile possa essere trasformato in un’importante risorsa finanziaria. Mentre i Blancos si preparano ad un mercato ambizioso, dopo l’arrivo di Denzel Dumfries Marc Cucurella Ibrahima Konate E Bernardo Silva con Michele Olise anche tra loro obiettivi – Il club ha già incassato circa 138 milioni di euro senza vendere nemmeno un fuoriclasse della prima squadra. La chiave sta nella strategia che il Real Madrid ha seguito negli ultimi anni con i suoi giocatori del settore giovanile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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