Colpo Kerakoll Sassuolo Preso Samuel Onwuelo

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo della Kerakoll Sassuolo ha confermato l'acquisto di Samuel Onwuelo tramite un messaggio, anche se non è ancora stato rilasciato un comunicato ufficiale.

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di Riccardo Cavazzoni Manca ancora un comunicato ufficiale, ma il ’messaggino’ con cui il ds della Kerakoll Sassuolo Eugenio Marani confermava la firma sul contratto che legherà l’opposto Samuel Onwuelo allora società sassolese per la stagione 202627 esprimeva grande soddisfazione per la conclusione di una trattativa difficile, ma importantissima che porta in Piazza Piccola uno dei migliori attaccanti delle serie minori maschili. Un opposto in grado di fare la differenza in attacco, si è spesso rivelato decisivo nei campionati di A2 ed A3, come ad esempio sa benissimo la Stadium Mirandola, e l’arrivo di Onwuelo a Sassuolo rappresenta quindi un tassello importantissimo per puntare al mantenimento della categoria, ed al consolidamento delle posizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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