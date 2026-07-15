È stato rilevato che tracce di cocaina sono state trovate nell’aria di alcune zone urbane, mentre nelle acque reflue sono state individuate sostanze derivanti dall’eroina. I campionamenti effettuati in diverse città italiane hanno evidenziato la presenza di queste droghe nelle rispettive matrici ambientali. I dati sono stati raccolti attraverso analisi specifiche di aria e acque di scarico, senza che siano state indicate aree o località precise.

Tra i posti impensabili dove trovare sostanze psicoattive non si pensa mai, o quasi, all’aria e alle acque reflue. Se si guarda l ‘Italia delle dipendenze da un altro punto di vista, scendendo nelle fogne o alzando gli occhi al cielo, si può scoprire che c’è cocaina nell’aria ed eroina nelle acque di scarico. È quanto emerge dalla relazione annuale al Parlamento del Dipartimento antidroga. Uno sguardo diverso, ma che racconta anche la geografia dei consumi delle principali sostanze in Italia. E quello che è stato scoperto è un aumento del consumo di cocaina rispetto agli anni precedenti. Tra le città dove avviene il maggior consumo di eroina invece spuntano Terni e Firenze, ma ogni città italiana ha la sua sostanza che va per la maggiore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Cocaina nell’aria, eroina nelle fogne: la mappa dei consumi di droga città per città in Italia

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La verità sulla: COCAINA — cosa fa davvero al tuo corpo (secondo la scienza)

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