Durante un controllo in piazza Boris a Pomigliano d’Arco, la Polizia ha arrestato un uomo di 52 anni con circa 10 grammi di cocaina. La droga era già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. L’uomo è stato fermato mentre si trovava a bordo di un’auto e portato in caserma. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di controllo del territorio.

Pomigliano d’Arco, controlli della Polizia in piazza Boris: 52enne arrestato con cocaina pronta per lo spaccio. Arresto durante un controllo del territorio. Nella mattinata del 13 luglio la Polizia di Stato ha arrestato un 52enne, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Acerra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Fermato in un’area di parcheggio. L’uomo è stato controllato mentre si trovava a bordo di un’autovettura nei pressi di un’area di parcheggio situata in piazza Boris, a Pomigliano d’Arco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cocaina in auto a Pomigliano, arrestato 52enne dalla Polizia

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