Mac Cosmetics e Clara annunciano una nuova collaborazione, proseguendo un progetto iniziato lo scorso anno. La partnership integra musica, moda e auto-espressione, creando una narrazione condivisa tra i due. Non sono stati forniti dettagli specifici sui prodotti o sulle iniziative in programma. La partnership segna un passo successivo nel rapporto tra il brand e l’artista, senza ulteriori informazioni su date o modalità di lancio.

Dopo la collaborazione dello scorso anno, il brand e Clara inaugurano infatti una nuova fase del loro percorso, dando vita a una partnership che è un vero racconto condiviso tra musica, moda e self-expression. Con la sua attitudine libera, istintiva e profondamente contemporanea, la cantante interpreta perfettamente i valori del brand: un'identità che si esprime attraverso stile, creatività e make-up, vissuto come estensione della propria personalità. «Sono davvero felice di avere Mac al mio fianco in questo nuovo tour estivo. È un brand che mi ha già accompagnata in alcuni momenti molto importanti del mio percorso. Insieme a Selene... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Clara, un tour in bellezza con Mac Cosmetics

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bright Winter Makeup Tutorial For Beginners | Full Face

Notizie e thread social correlati

Mac Cosmetics, in arrivo la collezione di rossetti creata con Chappell RoanUna nuova collezione di rossetti di Mac Cosmetics è stata annunciata, creata in collaborazione con la cantautrice scelta come nuovo volto della linea...

Leggi anche: lovrén in the city, il tour della bellezza arriva a milano!