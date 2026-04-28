lovrén in the city il tour della bellezza arriva a milano!

“Lovrén In The City”, lo speciale tour pensato per offrire un'esperienza itinerantededicata alla bellezza, arriva a Milano. Dopo Genova e Torino, l’Airstream originale americano diLovrén stazionerà in Piazza Gae Aulenti nelle date 28, 29, 30 aprile e 1° maggio, dalle ore11.00 alle ore 20.00, per.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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