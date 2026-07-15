Ventinove persone sono state arrestate in cinque province nell'ambito di un'operazione dei Carabinieri contro un gruppo familiare coinvolto nel traffico di cocaina, usura ed estorsione. L’indagine ha portato all’esecuzione di venti misure cautelari, con circa 120 militari impegnati sul territorio. L’indagine ha accertato l’esistenza di un sodalizio che esercitava attività illecite attraverso minacce e pratiche usurarie.

È di 20 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro un sodalizio familiare accusato di traffico di droga, usura, estorsione e altri reati aggravati dal metodo mafioso. L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è stato eseguito all’alba in diversi comuni delle province di Frosinone, Napoli, Caserta, Perugia e a Roma, con il coinvolgimento di circa 120 militari e l’impiego di unità specialistiche dell’Arma. Un’operazione coordinata e su larga scala Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la mattina odierna ha visto scattare un imponente dispositivo di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Clan familiare della cocaina tra minacce e usura, 20 arresti in cinque province: 120 militari in azione

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