Circolo Tennis parlano gli ex presidenti | Lo sfratto? È un golpe di Poli

Gli ex presidenti del Circolo Tennis definiscono lo sfratto come un golpe di Poli. Secondo loro, l’azione avviene alle spalle dei soci, dei cittadini e di chi ha dedicato anni a quel progetto. Non ci sono altre parole, affermano, per descrivere quanto sta succedendo. La loro dichiarazione si concentra sulla percezione di un’azione ingiusta e improvvisa contro l’associazione.

«Questo è un vero e proprio golpe. Non ci sono altre parole per definire quello che sta accadendo alle spalle dei soci, dei cittadini e di chi ha speso anni della propria vita per questo progetto». Le parole, dure e senza sconti, di Giuseppe Dell'Anna Misurale, già presidente del Circolo Tennis di Lecce, aprono uno squarcio su una delle scelte urbanistiche più divisive degli ultimi anni. Al centro della contesa c'è il futuro di un'istituzione sportiva e sociale radicata nel tessuto cittadino, stretta tra le esigenze di riqualificazione monumentale e la difesa di una storia identitaria che rischia di essere definitivamente sfrattata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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