Mentre Palazzo Carafa accelera sul progetto da 4,8 milioni di euro per completare il Parco delle Mura Urbiche e prepara il trasferimento dello storico Circolo Tennis "Mario Stasi" nell'impianto di via Potenza, la struttura individuata come futura casa del tennis a Lecce continua a marcire dietro cancelli chiusi. Un paradosso che rischia di trasformare uno dei principali investimenti sportivi degli ultimi anni in un clamoroso caso di spreco di denaro pubblico e che alimenta lo scontro tra amministrazione comunale e vertici del circolo, convinti che la nuova sede non sia in grado di garantire la continuità dell'attività sportiva né di salvaguardare i posti di lavoro che ruotano attorno allo storico impianto di Porta Napoli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Lecce: il Circolo Tennis verso lo sfratto, ma la struttura di via Potenza è nel degrado

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