Circe Art Festival | musica e danza emergente fanno tappa a Borgo Montenero

Il Circe Art Festival ha portato musica dal vivo, danza e comicità a Borgo Montenero. La manifestazione, dedicata all’arte e all’intrattenimento, si è svolta nei giorni scorsi in piazza IV Ottobre. Durante l’evento sono stati allestiti anche stand enogastronomici, offrendo un'ampia scelta di prodotti locali. La manifestazione ha coinvolto artisti emergenti e pubblico di diverse età.

San Felice Circeo, 15 luglio 2026 – Musica dal vivo, danza, comicità e stand enogastronomici hanno acceso Borgo Montenero in occasione del Circe Art Festival, la manifestazione dedicata all’arte e all’intrattenimento che si è già svolta nei giorni scorsi in piazza IV Ottobre. L’iniziativa ha richiamato il pubblico nel cuore del borgo con un programma pensato per coinvolgere tutte le età. Cantanti, scuole di danza e artisti locali si sono alternati sul palco, trasformando la piazza in un grande spazio aperto dedicato allo spettacolo e alla socialità. Rosario Rannisi protagonista della prima serata. Il festival è entrato nel vivo giovedì 10 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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