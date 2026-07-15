Un rapporto tra due persone si conclude con una scena intima. Una delle due, dopo aver toccato con cura e attenzione il corpo dell’altra, le copre occhi e bocca con la mano destra. In pochi minuti, si verifica un orgasmo. La pelle liscia di uno dei soggetti rivela una cura costante del corpo. La descrizione si concentra sui gesti e sui momenti di intimità vissuti tra i due.

«La sua pelle liscissima tradisce una cura ossessiva per il corpo. Dopo aver indugiato con malizia, perché ispezioni ogni centimetro del suo corpo, sale su di me, allunga la mano destra a coprirmi occhi e bocca, in pochi minuti raggiunge l'orgasmo». No, non siamo tra le pagine di un testo di un redivivo Bataille o di Sade, che d'altronde scrivevano meglio, e nemmeno in «50 sfumature di grigio». È un passaggio del best-seller di Sigfrido Ranucci, «La scelta», edito con gran successo commerciale nel 2024 da Bompiani. La questione, chiaramente, non è di pruderie moralistica. D'altronde, al popolare podcaster Alessandro Masala che nel marzo 2024 gli legge quel passaggio sul palco di Breaking Italy, il video ad oggi supera le seicentomila visualizzazioni, Ranucci sorridente risponde «una trombata me la fate fare?». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cinquanta sfumature di Report. Tra stage e storie piccanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intimacy and Love in the Edo Period, Japan

Notizie e thread social correlati

Albosaggia: Il Paese delle Storie svela tutte le sfumature del "ritorno"Questa mattina è stata presentata alla casa di SpaH la sedicesima edizione del festival letterario “Il Paese delle storie” ad Albosaggia.

Cinquanta sfumature di Report. Tra stage e storie piccantiLa sua pelle liscissima tradisce una cura ossessiva per il corpo. Dopo aver indugiato con malizia, perché ispezioni ogni centimetro del ... iltempo.it

Cinquanta sfumature di nero: Kim Basinger nel sequel in sala a San ValentinoLa Universal Pictures ha diffuso il primo trailer di Cinquanta sfumature di nero, sequel del fortunato Cinquanta sfumature di grigio. Come il primo, anche questo arriverà nelle sale italiane per ... repubblica.it