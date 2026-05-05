Albosaggia | Il Paese delle Storie svela tutte le sfumature del ritorno

Questa mattina è stata presentata alla casa di SpaH la sedicesima edizione del festival letterario “Il Paese delle storie” ad Albosaggia. La manifestazione, promossa dalla Fondazione locale e dall'amministrazione comunale, si svolgerà dal 22 al 24 del mese. L'evento è stato supportato da vari sponsor privati e si propone di esplorare le diverse sfumature del tema del ritorno attraverso incontri e iniziative culturali.