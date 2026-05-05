Albosaggia | Il Paese delle Storie svela tutte le sfumature del ritorno
Questa mattina è stata presentata alla casa di SpaH la sedicesima edizione del festival letterario “Il Paese delle storie” ad Albosaggia. La manifestazione, promossa dalla Fondazione locale e dall'amministrazione comunale, si svolgerà dal 22 al 24 del mese. L'evento è stato supportato da vari sponsor privati e si propone di esplorare le diverse sfumature del tema del ritorno attraverso incontri e iniziative culturali.
E' stata presentata questa mattina, alla casa di SpaH, la sedicesima edizione de “Il Paese delle storie”, festival letterario organizzato da Fondazione Albosaggia e dall'amministrazione comunale della località orobica, grazie anche al sostegno di numerosi sponsor privati che si terrà dal 22 al 24.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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