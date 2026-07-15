Cinemagia – Cinema Damare 2026 CinemaStories incontra Elisa De Fabrizio Il cinema è emozione condivisione e un viaggio da vivere insieme

Dal 16 al 18 luglio, il festival Cinemagia – Cinema Damare 2026 si svolge nel Castello Miramare di Maccarese, con proiezioni di film indipendenti internazionali. Tra gli ospiti, Elisa De Fabrizio, che ha parlato di cinema come emozione, condivisione e viaggio da vivere insieme. La manifestazione trasforma il castello in un punto di incontro tra arte, cultura e narrazioni cinematografiche.

Nel cuore di Cinemagia – Cinema Damare 2026, il festival dedicato al cinema indipendente internazionale che dal 16 al 18 luglio trasforma il suggestivo Castello Miramare di Maccarese in un luogo di incontro tra arte, cultura e grandi storie, CinemaStories incontra Elisa De Fabrizio. Attrice classe 2000, ma con un curriculum già ricco di esperienze sul set, Elisa è il volto scelto per condurre la prima serata di Cinemagia 2026, un appuntamento che riunisce grandi protagonisti del cinema italiano, giovani autori e professionisti dell’audiovisivo. Un percorso iniziato prestissimo, quando aveva appena tre anni, e che l’ha portata a lavorare in... 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

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