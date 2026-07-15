Il gruppo Giometti ha criticato le modalità di affidamento della rassegna Cinema nel parco, che si svolge in un giardino. Dopo aver vinto il bando, è stato deciso di affidare l’organizzazione all’associazione Dogville di Santarcangelo, escludendo il gruppo Giometti. La loro reazione si concentra sulla percezione di una decisione ingiusta riguardo alla gestione dell’evento.

Il gruppo Giometti non ha proprio digerito le modalità con cui la rassegna Cinema nel parco è stata affidata alla Dogville, associazione di Santarcangelo. E ora si toglie i sassolini dalle scarpe. Per le 50 serate previste al Parco degli Olivetani di Riccione, da domani al 3 settembre, era stata indetta una manifestazione d’interesse a cui, entro la data di scadenza, aveva partecipato il solo Giometti. A quel punto il Comune ha riaperto i termini di partecipazione, dando ad altri, compresa Dogville che aveva gestito l’arena nel 2025, la possibilità di candidarsi. Cosa avvenuta. Ma Giometti, primo a partecipare, non ha presentato il progetto, nella convinzione che la partita fosse già stata decisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cinema in giardino, una farsa. Esclusi dopo aver vinto il bando"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: AEW: Brian Cage annuncia il ritiro dopo aver vinto un titolo, ma non è come sembra

Glasner lascia il Crystal Palace dopo aver vinto la Conference League: “Non sono un mago”Oliver Glasner ha annunciato che lascerà il suo incarico come allenatore del Crystal Palace, nonostante abbia appena conquistato la vittoria in una...

Temi più discussi: Cinema in giardino, una farsa. Esclusi dopo aver vinto il bando; CINEMA IN VILLA 2026; IL GIARDINO DEL CINEMA: programma dal 13 al 19 luglio; Cinema Sotto le Stelle 2026.

Cinema in giardino, una farsa. Esclusi dopo aver vinto il bandoL’ira di Giometti: Eravamo stati gli unici a candidarci, ma il Comune ha riaperto la gara favorendo Dogville . ilrestodelcarlino.it

Il 10 luglio 1981 Escape from New York è uscito nei cinema! Considerano un classico di John Carpenter? reddit

Una barca in giardino, quando il cinema rifugge ogni moda: un film animato sull'importanza di una folle fantasiaFrancia, fine anni '40. L'undicenne François vive in un villaggio sulle rive della Marna con la madre Geneviève e il padre adottivo Pierre. Un giorno scopre che Pierre ha cominciato a costruire in ... mymovies.it