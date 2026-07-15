Chiara Immordino Doria presenta ‘The Key Of Art’ | da Roma a Forlì il percorso dell' arte

Notizia in breve

Chiara Immordino Doria ha presentato ‘The Key Of Art’, un progetto che collega Roma e Forlì attraverso un percorso dedicato all’arte contemporanea. Le due città sono state coinvolte in una serie di iniziative volte a promuovere il collezionismo e la cultura internazionale. L’evento si è svolto tra il 15 luglio 2026 e le date successive, con esposizioni e incontri dedicati alla promozione artistica e culturale.