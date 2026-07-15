Chiara Immordino Doria presenta ‘The Key Of Art’ | da Roma a Forlì il percorso dell' arte
Chiara Immordino Doria ha presentato ‘The Key Of Art’, un progetto che collega Roma e Forlì attraverso un percorso dedicato all’arte contemporanea. Le due città sono state coinvolte in una serie di iniziative volte a promuovere il collezionismo e la cultura internazionale. L’evento si è svolto tra il 15 luglio 2026 e le date successive, con esposizioni e incontri dedicati alla promozione artistica e culturale.
Forlì, 15 luglio 2026 — Roma e Forlì diventano, in questi giorni, due tappe di un percorso che prova a mettere in dialogo arte contemporanea, collezionismo e promozione culturale internazionale. Al centro del progetto c'è Chiara Immordino Doria, mecenate e fondatrice della Fondazione Placido Immordino, impegnata nella presentazione della rivista The Key Of Art e nell'organizzazione di una serie di iniziative dedicate ad artisti italiani e stranieri. Il primo appuntamento si è svolto a Palazzo Brancaccio, storica residenza romana scelta come sede per il lancio della rivista internazionale The Key Of Art, fondata da Immordino Doria insieme ad Alfred Mirashi Milot. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: “La Costa”: da viabilita’ antica a percorso storico accessibile ai luoghi dell’arte
Un percorso tra arte, esoterismo e interpretazione simbolica: a Spazio Cultura si presenta la trilogia di VincentiGiovedì 7 maggio alle 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà un incontro con l’autrice Lucia Vincenti.