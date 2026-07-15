Chi ha tradito Giorgia Meloni? I sospetti su Marta Fascina e la fronda berlusconiana le donne anti-preferenze e la trappola dei vannacciani

Dopo la bocciatura dell’emendamento sulla reintroduzione delle preferenze alla Camera, si susseguono sospetti e accuse all’interno della maggioranza. Si parla di circa cinquanta membri considerati traditori, con ipotesi di coinvolgimento di alcune figure femminili vicine al partito e di frange berlusconiane. Tra le ipotesi circolate, ci sono anche accuse rivolte a donne anti-preferenze e a membri del gruppo dei vannacciani, senza conferme ufficiali.

Roma, 15 luglio 2026 – Cinquanta traditori. Altro che ‘sporca dozzina’. Il giorno dopo la bocciatura, alla Camera, dell’emendamento di Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc sulla reintroduzione delle preferenze, il lavoro della maggioranza è tutto sul pallottoliere. Con un numero di franchi tiratori che, dai 35 delle prime stime, si è gonfiato nella notte per un motivo in fondo scontato: qualche voto positivo alla norma, grazie al voto segreto è arrivato con ragionevole certezza anche dalle opposizioni. https:www.quotidiano.netpoliticachi-sono-i-franchi-tiratori-che-hanno-affossato-la-maggioranza-almeno-36-i-voti-contrari-inattesi-fcu1o108 Da Italia viva, ad esempio, ma anche da fronde di Partito democratico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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