Alessandro Magnani, allenatore di volley e tifoso del Napoli, è deceduto all’ospedale Maggiore di Parma. Aveva 41 anni e si trovava a pochi chilometri dal suo paese di origine, dove era sempre vissuto. Era rimasto in condizioni critiche per un giorno dopo un incidente avvenuto il 14 luglio, che ha coinvolto anche un altro uomo. La sua morte è stata confermata nel pomeriggio di martedì.

È morto a pochi chiloemtri dal paese in cui è sempre vissuto, il 41enne Alessandro Magnani, deceduto nel pomeriggio di martedì 14 luglio all’ospedale Maggiore di Parma dopo un giorno in condizioni critiche. Lunedì 13 luglio verso mezzogiorno è rimasto accasciato a terra, colpito dalla bicicletta con in sella il cantante Paolo Belli, mentre si trovava nelle campagne di Campagnola Emilia, nella Bassa di Reggio Emilia. Residente a Canolo di Correggio, non distante da Cognento, da alcuni anni lavorava in una società di servizi, occupandosi principalmente di notifiche a domicilio, e lunedì aveva raggiunto via Picenardi, una strada che... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Chi era Alessandro Magnani, l'allenatore di volley e tifoso del Napoli morto dopo l'incidente con Paolo Belli

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Paolo Belli coinvolto in un incidente: cosa è successo e chi era Alessandro MagnaniPaolo Belli è stato coinvolto in un incidente stradale mentre pedalava tra le campagne di Correggio e Campagnola.

Temi più discussi: Il malore e poi l’urto con un ciclista a Campagnola, morto il pedone di 41 anni; Alessandro Magnani è morto dopo l'investimento di lunedì: alla guida della bici c’era il cantautore Paolo Belli; Morto in ospedale il pedone investito da una bicicletta a Cognento di Campagnola; Investito da una bicicletta, muore il 41enne Alessandro Magnani.

NON CE L'HA FATTA ALESSANDRO MAGNANI, NELL'INCIDENTE COINVOLTO PAOLO BELLI. Il cantante è rimasto profondamente scosso e, anche dopo i soccorsi, ha continuato a chiedere notizie dell'uomo ricoverato in condizioni disperate. #incidente #P x.com

Chi era Alessandro Magnani, l'allenatore di volley e tifoso del Napoli morto dopo l'incidente con Paolo BelliAveva 41 anni: lavorava in una società di servizi che si occupava della notifica di documenti a domicilio: durante l'orario di lavoro è stato investito dalla bici di Belli anche se non si esclude un m ... corrieredibologna.corriere.it

Incidente mortale in Emilia-Romagna: Paolo Belli e la vittima Alessandro MagnaniPaolo Belli, noto conduttore di Ballando con le Stelle, è rimasto coinvolto in un incidente mortale in bici. La vittima, Alessandro Magnani, è deceduta in ospedale. Scopri le ultime notizie. notizie.it