Vladik è il figlio adottivo di Paolo Belli, il quale ha scelto di mantenere privata la sua vita familiare. Nonostante la notorietà del cantante, la famiglia rimane lontana dai riflettori e non sono stati divulgati dettagli pubblici sulla sua adozione o sulla vita privata del ragazzo.

Nonostante sia famosissimo e sul piccolo schermo ormai da anni, Paolo Belli ha sempre protetto la sua privacy, costruendosi una splendida famiglia lontano dai riflettori. Fra i legami più importanti della sua vita c’è quello con il figlio Vladik a cui è legatissimo. Chi è Vladik, figlio di Paolo Belli. Paolo Belli era giovanissimo quando scoprì insieme alla moglie Deanna di non poter avere figli. Proprio per questo nel 1997 decisero di accogliere in casa un bambino arrivato in Italia dalla Bielorussia, aderendo ad un progetto che puntava ad aiutare i minori colpiti dal disastro di Chernobyl e dalle sue terribili conseguenze. Doveva essere una convivenza temporanea, ma il legame divenne fortissimo e Vladik entrò a far parte della famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Vladik, il figlio adottivo di Paolo Belli

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