Venerdì 5 giugno, l’Arena di Verona ospiterà una serata speciale trasmessa su Rai 1, dedicata alle eccellenze italiane riconosciute dall’UNESCO. Durante l’evento, un noto cantante ha espresso il desiderio di tornare come commentatore a bordo campo di Ballando con le Stelle. In un’intervista, ha commentato l’addio di una collega, sottolineando che non sono le polemiche a contare, ma le capacità di ballo dei partecipanti.

L’Arena di Verona ospiterà venerdì 5 giugno una grande serata evento trasmessa in prima serata su Rai 1, dedicata alle eccellenze italiane riconosciute dall’UNESCO. Lo spettacolo celebrerà il prestigioso traguardo ottenuto dal canto lirico, inserito nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità nel 2023, e dalla cucina italiana, riconosciuta nel 2025. L’evento sarà anche l’occasione per sostenere la candidatura della canzone popolare napoletana. A guidare la serata sarà Milly Carlucci, affiancata da numerosi protagonisti della musica e dello spettacolo. Tra gli ospiti attesi figurano Placido Domingo, Vittorio Grigolo, Patti Smith, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Serena Rossi e Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Italia loves Unesco, intervista esclusiva a Paolo Belli: “Spero di tornare come commentatore a bordo campo di Ballando con le Stelle. L’addio di Selvaggia Lucarelli? Non contano le polemiche ma chi balla meglio”

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L’Arena di #Verona ospiterà il 5 giugno Italia loves Unesco, grande evento su #Rai1. A presentare l'evento ci sarà #MillyCarlucci e ci sarà anche #PaoloBelli. A lui abbiamo chiesto della manifestazione, di #Ballando, di #SelvaggiaLucarelli e della giuria x.com

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