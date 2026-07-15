Il Napoli ha acquistato a titolo definitivo il giovane attaccante di 18 anni proveniente dal Sorrento. La società ha annunciato l’ingaggio di Mattia Esposito, ritenuto un giocatore promettente. La firma è stata ufficializzata di recente, segnando un trasferimento a titolo definitivo. La scelta del club è stata motivata dalle qualità dimostrate dal giocatore nel settore giovanile. La società non ha comunicato dettagli sul contratto o sulle modalità dell’accordo.

COLPO IN PROSPETTIVA. Il Napoli ha chiuso l’acquisto a titolo definitivo di Mattia Esposito, promettente attaccante di 18 anni proveniente dal Sorrento. L’operazione di mercato è stata condotta in prima persona dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha accelerato i tempi per superare la forte concorrenza di club di Serie A come Atalanta e Cagliari. Il giovane talento, messosi in luce nel campionato di Serie C (23 presenze e 1 gol ufficiale nell’ultima stagione), è un jolly offensivo noto per dribbling e velocità. Il piano strategico della dirigenza partenopea prevede un probabile prestito al Bari per garantirgli minutaggio e continuità, sebbene spetterà al nuovo tecnico Massimiliano Allegri decidere se valutarlo prima nel ritiro estivo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Chi è Mattia Esposito e perché De Laurentiis lo ha scelto

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