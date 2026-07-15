Léonie Cassel, nata nel 2010, è la secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Fino a pochi mesi fa, era rimasta lontana dai riflettori, dedicandosi alla vita da teenager a Parigi. Recentemente, ha partecipato alla sfilata di Dolce&Gabbana, dove ha indossato un abito come mamma Monica. Prima di questo, ha frequentato lezioni con il padre, l’attore Vincent Cassel.

Nata nel 2010, fino a pochi mesi fa Léonie, secondogenita di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, era rimasta lontana dai riflettori, concentrata sulla sua vita da teenager a Parigi. Frequenta ancora la scuola, parla cinque lingue, coltiva una grande passione per la musica e prende lezioni di canto. Tra gli artisti che ama ci sono Ariana Grande, Daniel Caesar, Frank Ocean e Jamiroquai, mentre la sua più grande fonte di ispirazione resta la sorella maggiore Deva. «È il mio idolo da tutta la vita», ha raccontato in un'intervista a Vogue Italia. Sui social, soprattutto su TikTok, è già molto seguita: i suoi video totalizzano milioni di visualizzazioni e raccontano una quotidianità fatta di amici, musica e moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Chi è Léonie Cassel, dal debutto alla sfilata di Dolce&Gabbana come mamma Monica Bellucci alle lezioni con papà Vincent Cassel

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