Maduka Okoye chi è il calciatore più sexy del mondo

Da dilei.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maduka Okoye è al centro dell’attenzione sui social media come uno dei calciatori più attraenti del mondo, anche se non sta partecipando ai Mondiali di Calcio con la Nigeria, attualmente in corso.

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Sui social non si fa che parlare di lui, eppure Maduka Okoye non è neppure impegnato con la sua Nigeria ai Mondiali di Calcio attualmente in corso. Il successo del portiere dell’Udinese, esploso nelle ultime settimane, sembra avere più a che fare con il suo innegabile fascino: grazie a lineamenti perfetti, muscoli scolpiti e tatuaggi, Maduka è considerato dal popolo del web il calciatore più sexy del mondo. E Cardi B. sembra essere d’accordo. Chi è Maduka Okoye. La sua Nigeria non sta disputando i Campionati di Calcio, ma Maduka Okoye è comunque riuscito a segnare un importante primato: nonostante Messi, Ronaldo e Mbappè siano impegnati sul campo, sui social il nome più discusso è il suo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Maduka Okoye, chi è il calciatore più sexy del mondo
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