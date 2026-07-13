Sui social non si fa che parlare di lui, eppure Maduka Okoye non è neppure impegnato con la sua Nigeria ai Mondiali di Calcio attualmente in corso. Il successo del portiere dell’Udinese, esploso nelle ultime settimane, sembra avere più a che fare con il suo innegabile fascino: grazie a lineamenti perfetti, muscoli scolpiti e tatuaggi, Maduka è considerato dal popolo del web il calciatore più sexy del mondo. E Cardi B. sembra essere d’accordo. Chi è Maduka Okoye. La sua Nigeria non sta disputando i Campionati di Calcio, ma Maduka Okoye è comunque riuscito a segnare un importante primato: nonostante Messi, Ronaldo e Mbappè siano impegnati sul campo, sui social il nome più discusso è il suo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maduka Okoye, chi è il calciatore più sexy del mondo

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Why maduka okoye is trending

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Temi più discussi: Perché Kimi viene premiato... dal portiere dell'Udinese? Sul web è scoppiata la Okoye-mania; Okoye accanto alla star americana: il flirt che infiamma il gossip; Okoye torna ad allenarsi con l’Udinese, Gigi Turci: Ora deve consacrarsi; Perché Okoye ha premiato Kimi Antonelli a Silverstone per la pole position: il motivo della presenza del portiere dell'Udinese al GP di Formula 1.

Maduka Okoye seduto con Cardi B alla sfilata Autunno/Inverno 2026 di Jean Paul Gaultier a Parigi - È il suo nuovo uomo o no? reddit

Il #Besiktas ha chiesto informazioni su Maduka #Okoye ( #Udinese) e Vanja #MilinkovicSavic ( #Napoli) per il ruolo di portiere. @NicoSchira x.com

Turci: Okoye nel mirino Juve? Non è ancora da top club, adesso deve consacrarsiGigi Turci frena le voci sulla Juventus: Okoye ha grandi qualità, ma secondo l'ex portiere deve ancora completare il proprio percorso di crescita all'Udinese. tuttojuve.com

Maduka Okoye, chi è il portiere dell'Udinese che ha conquistato il mondo della modaDalla presenza del portiere dell'Udinese Maduka Okoye in front row da Jean Paul Gaultier al ruolo sempre più centrale degli atleti nel fashion system. vogue.it