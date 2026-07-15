Charlène di Monaco in pizzo blu navy discreta ed elegante

Charlène di Monaco ha indossato un abito in pizzo blu navy durante un evento ufficiale. La principessa è apparsa con un look sobrio ed elegante, in un contesto di forte coinvolgimento emotivo. La sua presenza è stata notata per la scelta di un outfit discreto, che ha trasmesso rispetto e partecipazione senza parole.

Si possono esprimere rispetto e partecipazione anche con un look. Lo sanno bene le Royal che ormai abbiamo imparato a conoscere e in particolare Charlène di Monaco, apparsa in tutto il suo splendore a un evento intriso di commozione. La Principessa era in prima fila col marito Alberto in Francia, al fianco del Presidente Macron e della Première Dame Brigitte, in occasione della solenne cerimonia per il decimo anniversario dell’attentato che ha sconvolto Nizza. Occasione in cui ha scelto un look sobrio ed elegante, rendendo omaggio alla memoria delle vittime con assoluta discrezione. Il fascino intramontabile del pizzo. Negli ultimi anni,... 🔗 Leggi su Dilei.it

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