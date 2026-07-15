L'Inter sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto difensivo, considerando anche il possibile ritorno di Pavard dal prestito a Marsiglia. Oltre al francese, sono monitorate le situazioni di altri giocatori come Chalobah e Stones, che potrebbero essere inseriti in trattative di mercato. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma le strategie sono orientate a rafforzare la linea difensiva con diversi profili. La società segue attentamente gli sviluppi e le possibilità di inserimento di nuovi elementi.

Forse non sono solo i gatti ad avere più di una vita. Mettiamoci pure Benjamin Pavard, il figliol prodigo che potrebbe vivere la sua seconda parentesi all’Inter di ritorno dal prestito a Marsiglia. Uno scenario tutt’altro che scontato, ma allo stesso tempo tutt’altro che da escludere. Perché le difficoltà che l’Inter ha riscontrato nella trattativa con il Chelsea per arrivare a Trevoh Chalobah - tra le altre cose ancora impegnato al Mondiale, dettaglio che allungherebbe ulteriormente le tempistiche per trovare un accordo - potrebbero clamorosamente riscrivere il futuro del francese ex Bayern e confermarlo a Milano, dove è tornato e forse potrebbe pure evitare di organizzare un nuovo trasloco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chalobah, Stones e... persino Pavard: Inter, tutti gli scenari per la difesa

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