Ceja Coldiretti | l’aretino Benedetto affianca Parisi per i giovani di Coldiretti
Un rappresentante aretino di Coldiretti Giovani Impresa affiancherà il Delegato nazionale Enrico Parisi. La nomina riguarda James Lewis Benedetto, che ricoprirà un ruolo di supporto per i giovani imprenditori agricoli. La sua presenza si inserisce nel quadro delle attività di Coldiretti per coinvolgere i giovani nel settore agricolo. La comunicazione ufficiale è stata resa nota oggi, 15 luglio 2026.
Arezzo, 15 luglio 2026 – . James Lewis Benedetto, Delegato aretino affiancherà il Delegato nazionale Coldiretti Giovani Impresa Enrico Parisi per rappresentare l’organizzazione giovanile ai tavoli del CEJA, Consiglio Europeo Giovani Agricoltori James Lewis Benedetto, Delegato aretino affiancherà il Delegato nazionale Coldiretti Giovani Impresa Enrico Parisi per rappresentare l’organizzazione giovanile ai tavoli del CEJA, Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori. Il CEJA riunisce le principali organizzazioni dei giovani agricoltor i dell'Unione Europea, rappresentando il principale spazio di dialogo diretto con le istituzioni comunitarie.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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