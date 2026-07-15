Il Boca Juniors ha accettato un’offerta da 8 milioni di euro per il trasferimento di Exequiel Zeballos al Napoli. Il giocatore è vicino a concludere l’accordo e potrebbe trasferirsi in Serie A nelle prossime settimane.

Exequiel Zeballos sceglie il Napoli: il Boca Juniors ha accettato l’offerta di 8 milioni di euro secondo La Voz, portale argentino. L’ala può sbarcare in Serie A. Zeballos-Napoli: il Boca chiude a 8 milioni. Il calciomercato estivo del Napoli accelera con la fumata bianca per l’esterno offensivo. Secondo quanto riporta La Voz, la società partenopea ha trovato l’accordo economico con il club argentino per la cessione del giocatore. La trattativa si conclude con una cifra di 8 milioni di euro che il Boca ha accettato dopo settimane di negoziati. Il giocatore aveva davanti due strade: rinnovare il contratto in scadenza a dicembre o tentare l’avventura europea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - C’è la conferma, il giocatore è a un passo: “Accettata l’offerta del Napoli”

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