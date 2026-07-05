L'Hull City ha presentato un'offerta ufficiale di 15 milioni di euro per il portiere serbo in uscita dal Napoli. La società azzurra sta valutando la proposta, che potrebbe portare alla cessione imminente del giocatore. La trattativa è in corso, con il club italiano che deciderà se accettare o meno l'offerta. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Vanja Milinkovic-Savic e il Napoli verso la separazione: l’Hull City ha presentato un’offerta ufficiale per il portiere serbo, con gli azzurri che valutano la cessione a 15 milioni. Milinkovic-Savic: da titolare a candidato alla cessione in pochi mesi. Il portiere serbo arrivato la scorsa estate è già ai margini del progetto. Secondo il Corriere dello Sport, l’Hull City, neopromosso in Premier League, ha mosso i primi passi concreti presentando un’offerta ufficiale. L’ex Torino era stato voluto da Antonio Conte, ma il cambio in panchina e il ritorno di Alex Meret al centro della difesa hanno trasformato rapidamente la sua posizione. Da possibile titolare a candidato alla partenza: il cambio di scenario è stato radicale e inaspettato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli, c’è l’offerta per il giocatore in uscita: addio a un passo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan a un passo da Gila: accordo col giocatore, l'offerta alla LazioIl Milan ha raggiunto un accordo con il difensore spagnolo Mario Gila e ha presentato un'offerta alla Lazio.

Khalaili-Napoli, intesa col giocatore: nuova offerta prontaIl Napoli ha preparato una nuova offerta per il calciatore dell’Union Saint-Gilloise, con cui il club azzurro ha già avuto segnali positivi.

Temi più discussi: Napoli, Gila aspetta e ci sono due alternative a destra. Ma prima Manna deve vendere; NAPOLI. Anguissa tentato dal Besiktas: ecco l’offerta; Khalaili, la sfida mercato Inter-Napoli scatena l'asta: si aspetta l’offerta da 30 milioni; Calciomercato Napoli, rinnovo di McTominay e poi gli acquisti.

TUTTOSPORT - Napoli-Khalaili, c'è l'intesa per un quinquennale, ecco l'offerta e l'accordo ift.tt/bJoNgsM x.com

Quanto vale la clausola di Buongiorno col NapoliIl Napoli ha superato la concorrenza in Italia e all`estero per Alessandro Buongiorno. Il difensore classe `99 era una richiesta specifica di Antonio Conte, che. calciomercato.com

Napoli, l’ultima pazza idea si chiama Dybala: l’offerta di De Laurentiis | CMLa dirigenza azzurra – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – offrirebbe a Dybala un contratto annuale, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ... calciomercato.it