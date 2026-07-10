Nell’ambito delle indagini sull’attentato a un giornalista, è stata perquisita l’abitazione di Gomes Clesio Tavares, considerato il factotum di un presunto mandante. Tavares, ritenuto intermediario con la banda che ha collocato l’ordigno davanti alla casa del conduttore di Report, si trova attualmente in Camerun. Non ci sono notizie di ulteriori dettagli sulle risultanze della perquisizione.

Nell’ambito delle indagini sull’ attentato a Sigfrido Ranucci è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum del presunto mandante Valter Lavitola: l’uomo, ritenuto l’intermediario con la banda che ha piazzato l’ordigno all’esterno della casa del conduttore di Report, si trova al momento in Camerun. Clesio Tavares convive nell’abitazione perquisita assieme alla compagna, che è stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Sigfrido Ranucci (Imagoeconomica). Lavitola stava per partire per l’Africa. Intanto emergono nuovi sviluppi riguardanti Lavitola: il presunto mandante dell’attentato a Ranucci, a cui è legato da un rapporto di amicizia, era pronto a lasciare l’Italia in direzione dell’ Africa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Attentato a Ranucci, perquisita l’abitazione del factotum di Lavitola

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Attentato a Sigfrido Ranucci, sequestrati fogli scritti a mano e cellulari a Valter Lavitola

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