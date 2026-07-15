Casabianca il centrodestra | Ci vuole rispetto
Il centrodestra nel consiglio comunale ha chiesto rispetto riguardo alla discussione sulla lottizzazione in zona Casabianca. Il gruppo, guidato dall'ex candidato sindaco, ha evidenziato il probabile cambio di destinazione di tre lotti, che passerebbero da turistico-ricettiva a residenziale. La questione ha suscitato attenzione tra le forze politiche, che chiedono trasparenza e rispetto delle procedure. La decisione finale sulla modifica di destinazione è ancora in fase di valutazione.
Il gruppo consiliare di centrodestra, guidato dal già candidato sindaco Leonardo Tosoni (foto), getta una luce sulla lottizzazione in zona Casabianca. Al centro del dibattito, il probabile cambio di destinazione da turistico-ricettiva a residenziale di tre lotti nel quartiere. Un cambio, secondo la compagine di minoranza, che avverrebbe senza il confronto con l’assise, né tantomeno con la cittadinanza, le associazioni e gli addetti ai lavori nei settori dell’hospitality, della ristorazione, come dei balneari. "Chiediamo semplicemente una pianificazione complessiva dell’area con il pieno coinvolgimento del Consiglio, dei residenti e degli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
"Ci vuole rispetto per il personale"Il titolare di una cantina tra Fermano e Ascolano ha commentato l’ordinanza regionale, affermando che bisogna rispettare il personale.
Leggi anche: ‘La Fagianata’ di Magrini: “Vingegaard al 70%; ho una paura per Pellizzari. Hindley? Ci vuole rispetto”
Si parla di: Casabianca, il centrodestra dice no alla speculazione sui lotti: Serve una visione d’insieme; Questione di visione, Tosoni&co: I Lotti di Casabianca non possono diventare un dormitorio. Servono piazze, parcheggi e idee.