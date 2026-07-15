Casabianca il centrodestra | Ci vuole rispetto

Notizia in breve

Il centrodestra nel consiglio comunale ha chiesto rispetto riguardo alla discussione sulla lottizzazione in zona Casabianca. Il gruppo, guidato dall'ex candidato sindaco, ha evidenziato il probabile cambio di destinazione di tre lotti, che passerebbero da turistico-ricettiva a residenziale. La questione ha suscitato attenzione tra le forze politiche, che chiedono trasparenza e rispetto delle procedure. La decisione finale sulla modifica di destinazione è ancora in fase di valutazione.