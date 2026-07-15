carro a rischio sindaco di mirabella convocato in prefettura

Il sindaco di Mirabella parteciperà a una riunione in Prefettura il 16 luglio alle 17:30, in seguito a una convocazione ufficiale. La riunione riguarda il carro tradizionale del paese, che si trova in una situazione di rischio. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle motivazioni dell'invito o sugli eventuali interventi previsti. La convocazione è stata comunicata pubblicamente attraverso un messaggio rivolto ai cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti “Cari concittadini,come da comunicazione ufficiale, domani 16 luglio alle ore 17:30 mi recherò in Prefettura a seguito di una convocazione riguardante il nostro amato Carro”. CosìilsindacodiMirabellaEclano,Giancarlo Ruggiero che statentandoiltuttopertuttopersalvareunatradizionesecolae: “L’importanza di questa tradizione, come ben sappiamo, ha da tempo superato i confini della nostra città. Il fascino e il valore del Carro hanno raggiunto un’eco provinciale, regionale e persino nazionale, diventando un simbolo riconosciuto e apprezzato da tantissimi cittadini anche al di fuori di Mirabella. In sede istituzionale,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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