Max Allegri ha fatto una promessa di vincere trofei a De Laurentiis, che ha attirato attenzione. Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha parlato di un percorso senza errori, ma ha commesso un errore nel promettere obiettivi specifici. Il commento si riferisce a un episodio in cui Allegri ha usato il termine “trofei” in modo diretto, suscitando reazioni. Nessuna azione legale o sanzione è stata annunciata in merito.

Max, un errore lo hai fatto. Un tocco alla barriera in quello che sarebbe stato un percorso netto — siamo in equitazione, non in ippica. È successo quando hai promesso «trofei». Con De Laurentiis che ti ha subito raddoppiato la marcatura: «La finale di Champions!». Ma anche nel coro più uniforme e intonato c’è sempre una differenza, perché parlando dell’ultimo anno alla Juve, hai detto di aver vinto la coppa Italia. È evidente che tu e il presidente avete un dizionario diverso, almeno alla voce «trofeo». Ma non illuderti: il tifo ha quello del boss, non riuscirai a cavartela con una coppa Italia. Nel nostro delirio della vigilia ti avevamo consigliato di parlare di quarto posto e di passaggio della fase eliminatoria di Coppa, ma il briefing che hai subito a tavola lunedì sera dev’essere stato brutale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Caro Max Allegri hai sbagliato, era meglio non promettere trofei a De Laurentiis

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Milan Flash - Caro Allegri non tutto il male vien per nuocere

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