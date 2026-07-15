caro allegri vuoi raggiungere la finale di champions league

Aurelio De Laurentiis ha annunciato ufficialmente Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Durante la presentazione, il presidente ha espresso l’obiettivo di arrivare alla finale di Champions League nel 2027, con una possibile disputa al Metropolitano di Madrid. Non sono stati forniti dettagli sui piani tecnici o sul percorso da seguire per raggiungere questo traguardo.

LA PRESENTAZIONE DI ALLEGRI. Aurelio De Laurentiis ha presentato ufficialmente Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli, sognando ad alta voce una finale di Champions League al Metropolitano di Madrid nel maggio 2027. Il presidente azzurro ha toccato anche il tema del nuovo stadio da 70mila posti con 120 sky-box, confermato dal direttore generale Alessandro Chiavelli, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna ha fatto il punto sul futuro di Romelu Lukaku, sulle cessioni di Cheddira, Russo ed Esposito, e sui rinnovi di Di Lorenzo e Scott McTominay. – Cosa ha detto De Laurentiis su Allegri e il sogno Champions League?. Nella prima uscita... 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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