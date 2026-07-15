La principessa del Marocco e i suoi figli sono tornati a casa dopo circa due settimane di vacanza a Capri. Non si vedeva in pubblico da sette anni. La famiglia ha soggiornato sull’isola azzurra senza rilasciare dichiarazioni o essere fotografata. La principessa, accompagnata dalla figlia e dal figlio, ha trascorso il tempo lontano dagli impegni ufficiali. La vacanza si è conclusa senza incidenti o eventi pubblici.

Si è conclusa la lunga vacanza caprese della principessa consorte del Marocco, Lalla Salma, giunta sull’isola azzurra circa due settimane fa in compagnia della figlia, la principessa Lalla Khadjia, e del figlio, il principe ereditario Hassan del Marocco, primogenito del re Muhammad IV. Dopo l’arrivo lo scorso 2 luglio al porto di Marina Grande, alla presenza del sindaco di Capri, Paolo Falco, i tre, accompagnati sempre da un servizio di sicurezza importante in termini di uomini e mezzi, hanno vissuto due settimane in cui hanno girato l’isola in lungo e in largo, riuscendo però sempre a fuggire gli obiettivi delle telecamere e delle macchine fotografiche. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Capri, le vacanze blindate della principessa del Marocco con i figli: non si vedeva in pubblico da sette anni

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