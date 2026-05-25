Dopo sette mesi, la principessa di Giordania è tornata all’estero, questa volta a Berlino, insieme al marito. È la prima volta da tempo che si vede in un viaggio ufficiale fuori dal paese. La presenza della coppia è stata notata in occasione di un evento pubblico in Germania. La principessa aveva trascorso un lungo periodo senza apparizioni ufficiali all’estero.

Sette mesi. Tanto è passato dall’ultimo viaggio ufficiale all’estero di Rajwa di Giordania. La ritroviamo in questi giorni in Germania. Al fianco del marito, il principe Hussein. Rajwa in Germania al fianco di Hussein. Dal 20 al 22 maggio il principe ereditario Hussein di Giordania, 31 anni, ha effettuato una visita ufficiale di tre giorni in Germania. Insieme a lui, come non accadeva da tempo, la moglie Rajwa, 32. Una principessa poco abituata – per ora – a stare sotto i riflettori ma che, nelle rare volte in cui lo fa, porta freschezza all’evento. Ed è lo stesso effetto che la giovane donna saudita, madre della piccola Iman, 2 anni, ha generato in pubblico quando, venerdì scorso ha accompagnato il marito in tour a Berlino. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da tempo non si vedeva la principessa di Giordania all'estero. Ora è tornata, accanto al marito a Berlino. Sempre più in primo piano

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