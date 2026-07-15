Un canile è stato al centro di una polemica dopo che è stato segnalato che gli animali sono esposti al sole. Tuttavia, la struttura ha replicato affermando di aver sempre puntato sul benessere degli animali, garantendo a ciascun ospite uno spazio dedicato. Inoltre, sono presenti due ambienti dotati di aria condizionata per chi necessita di cure. La questione ha suscitato discussioni tra chi critica le condizioni, mentre la struttura difende le sue pratiche.

"Il nostro canile? Altro che problemi di caldo: abbiamo puntato fin da subito sul benessere animale, ogni ospite a quattro zampe ha il suo spazio dedicato e ci sono perfino due ambienti con aria condizionata, per chi ha bisogno di cure". Con queste parole il sindaco di Spilamberto, Massimo Glielmi, respinge al mittente gli attacchi ricevuti nei giorni scorsi dagli ex consiglieri comunali Claudio Ori e Fiorella Anderlini, che avevano denunciato tra l’altro: "È già la terza estate, dopo l’inaugurazione nel marzo 2024, che al canile di Spilamberto, con oltre 35 gradi, i cani sono costretti a vivere esposti al sole, in un’area dove il verde è praticamente inesistente, a parte qualche alberello che di certo non riesce a proteggerli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Canile esposto al sole, scoppia la polemica

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