Campionato di Società Master Finale Nazionale Libertas Benevento protagonista

Notizia in breve

La Libertas Benevento ha partecipato al “Campionato di Società su Pista Master Finale Nazionale” svoltosi allo Stadio Paolo Rosi a Roma l’11 e 12 luglio 2026. La manifestazione ha visto in gara diverse società sportive di livello nazionale. La squadra beneventana ha preso parte alle competizioni nelle discipline di atletica leggera. La partecipazione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, senza ulteriori dettagli sui risultati o classifiche.