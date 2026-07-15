Campionato di Società Master Finale Nazionale Libertas Benevento protagonista
La Libertas Benevento ha partecipato al “Campionato di Società su Pista Master Finale Nazionale” svoltosi allo Stadio Paolo Rosi a Roma l’11 e 12 luglio 2026. La manifestazione ha visto in gara diverse società sportive di livello nazionale. La squadra beneventana ha preso parte alle competizioni nelle discipline di atletica leggera. La partecipazione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, senza ulteriori dettagli sui risultati o classifiche.
Tempo di lettura: 3 minuti La Libertas Benevento è protagonista al “Campionato di Società su Pista Master Finale Nazionale”, disputatosi allo Stadio Paolo Rosi – Roma, 11 e 12 Luglio 2026. La società del presidente Pierluigi Saccomanno torna dalla capitale con un bottino di soddisfazioni dalla Finale Nazionale del Campionato di Società su Pista Master, andata in scena l’11 e 12 luglio 2026 allo Stadio Paolo Rosi. Una prova che conferma la vitalità e la competitività del movimento master sannita, capace di misurarsi ad armi pari con realtà ben più strutturate provenienti da tutta Italia. Il risultato più prestigioso porta ancora una volta la firma di Massimiliano Catalano che conquista il primo posto assoluto nei 100 metri e la medaglia d’oro, fermando il cronometro sull’ottimo tempo di 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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