La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di criticità per ondate di calore, con umidità superiore al 60%. L’allerta è valida dalle 20 di questa sera, mercoledì 15 luglio, alle 20 di venerdì 17 luglio. La comunicazione riguarda un aumento delle temperature e condizioni di forte umidità nella regione. Non sono stati segnalati altri eventi o variazioni rispetto a quanto indicato nell’avviso.

Scatta allerta caldo. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per “Ondate di calore” dalle 20 di stasera, mercoledì 15 luglio, alle 20 di venerdì 17 luglio. Si prevedono ancora temperature elevate che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-6°C, associate a un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione. “L’ondata di calore non va sottovalutata. Abbiamo voluto mettere gratuitamente a disposizione la terrazza della piscina dello stadio Collana per offrire alle persone over 65 e alle persone con disabilità un luogo fresco e accogliente durante questi giorni di temperature particolarmente elevate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Campania, scatta allerta meteo per ondate di calore: “Umidità oltre il 60%”

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Campania, scatta l'allerta per ondate di calore: temperature fino a 6 gradi sopra la media

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